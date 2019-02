Venditti va a cena con Ultimo e sentite cosa dice di lui

“Ultimo? No. Sei Secondo. Non sei più Ultimo. Se chiama Secondo”. Venditti, a cena con Ultimo (arrivato secondo al Festival di Sanremo per il voto dei giornalisti nonostante la totale promozione del pubblico al televoto con il 46%), promuove a pieni voti il giovane cantautore romano. “Tra poco uscirà una sua canzone meravigliosa. Sarà la vera bomba. Grande cantautore. Spero che la faccia al mio concerto, è bellissima. Non ha niente a che vedere con quella canzone che è arrivata seconda a Sanremo. E’ una canzone che spacca, vera, romana e anche vendittiana”, dice il famoso cantautore che poi – nelle Instagram Stories di Ultimo, siede al pianoforte e intona “Notte prima degli esami”. Intanto, il brano “I tuoi particolari” di Ultimo è trasmesso dalle radio in 8 paesi: Bulgaria, Croazia, Francia, Italia, Malta, Ungheria e Svizzera. Per lui un grande successo. Con tanto di “benedizione” di un gigante della musica come Venditti.