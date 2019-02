Canti e balli alla festa di Sandra Carraro

Al Bano e Loredana Lecciso insieme, felici e sorridenti, e soprattutto affiatati, nella notte romana. A dimostrazione che i continui pettegolezzi sulla loro rottura sono solo chiacchere da giornaletti rosa e salotti tv. Mettici anche la presenza (ingombrante) di Romina Power, con cui il re di Cellino San Marco è tornato a far coppia sul palco (ma non nella vita), anche nelle due puntate dello show «55 passi nel sole» con cui Canale 5 sta festeggiando i suoi 55 anni di carriera. Ma martedì sera Al Bano è arrivato insieme a Loredana al festone di Sandra Carraro, nella sua splendida villa al Gianicolo. Segno che da Natale le cose tra loro sembrano tornate sui binari giusti, anche se nessuno di noi sa che succede o non succede nel loro letto. Non è l'unico gossip che ha regalato il party della Carraro: ha invitato sia Mara Venier (arrivata con la figlia Elisabetta Ferracini e Gianni Dei,) che l'ex «nuora» Simona Ventura, raggiante al braccio del nuovo fidanzato Giovanni Terzi. Tra Mara e Simo, si sa, non corre buon sangue, nemmeno adesso che la Ventura si è lasciata con Gerò Carraro e ha un fresco amore. Tant'è che le due bionde dame della tv non si sono guardate tutta la sera e non si sono scambiate manco un ciao.

C'era la Roma potentona e gli amici storici dello show biz al compleanno della biondissima Sandra, sempre chic in nero e col sigaro tra le mani, una donna talmente sicura di sé che non si vergogna di dichiara la sua età come tante. «Sono 70», dice a volte alta durante il party, affollatissimo, oltre 200 amici tutti presi a cantare, ballare e divertirsi. Accanto al marito Franco Carraro e ai figli Albertina e Luigi, Sandra accoglie Luca Cordero di Montezemolo, Francesco Caltagirone Bellavista, Bernabò Bocca e Benedetta Geronzi, Mauro Masi (Presidente Consap e neo presidente della Banca del Fucino) con la sua Ingrid Muccitelli, la più scatenata a girare Storie. Timbrano il cartellino Bruno Vespa col nipote Andrea Ruggieri, onorevole di FI e fidanzato di Anna Falchi (assente). C'è Super Pippo Baudo, grande amico di Sandra. Meglio del karaoke: nel salone cantano al microfono Pupo-Enzo Ghinazzi, Al Bano e Mario Lavezzi: si va da «Felicità» a «Nostalgia canaglia» e «Gelato al cioccolato».

C'è anche il mitico Giulio Rapetti, in arte Mogol, a benedire il tutto. La Lecciso balla vicino al piano, la Venier canta e balla in giacca di paillettes multicolor, Pippo dirige l'orchestra. Si divertono Beatrice Iannozzi, Francesca Ferrone, Ester e Rocco Crimi, le sorelle Venturini Fendi e tanti altri. Una serata memorabile finita poi nel gazebo in giardino per la torta e la musica dance.