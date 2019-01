Ventura-Terzi, spunta la prima foto del loro amore

Ecco la foto. Super Simo è al settimo cielo grazie alla storia d’amore che sta vivendo insieme al giornalista Giovanni Terzi (chi segue le Reti Rai lo conosce bene come opinionista fisso). “A volte ci sono parole che dicono niente e sguardi che dicono tutto”, commenta Terzi sui social dedicando alla Ventura questa frase. Lei pubblica la foto su Instagram con un “repost” ed è pioggia di like.

Tra loro, che si conoscevano già da tempo, c’è un feeling che lascia tutti senza parole. Sembra addirittura che se per motivi di lavoro devono stare lontani centinaia di chilometri da Milano (dove entrambi vivono) non rinunciano a consumare tutti in “giga di internet” a disposizione per whatsapp e chiamate. Sono inseparabili per davvero.

La Ventura, che sarà al timone di “The Voice” su Rai2, sta vivendo un momento bellissimo dal punto di vista professionale. Di lei Freccero (direttore di Rai2) ha detto in conferenza stampa: “E’ la numero uno per i talent”. Infatti, il suo ritorno in Rai è molto atteso dal pubblico. Simona, che ha vissuto una lunga storia d’amore con Geró Carraro (senza mai sposarsi), ha trovato l’amore grazie a Terzi. Lui, all’inizio della storia, ci aveva raccontato: “Se sono rose fioriranno”, ma a giudicare dai loro sguardi in foto sembra che sia già arrivata la stagione dell’amore.