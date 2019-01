Fisico da urlo, guarda chi si nasconde dietro la foto in bianco e nero

La Lecciso in forma smagliante. Su Instagram, dove è seguitissima, pubblica una foto in bianco-nero con un fisico da urlo. Sembra che lei e sua sorella gemella Raffaella torneranno con un nuovo balletto dalla d’Urso, dove hanno spopolato con il “Dadaumpa”. Si tratta di un appuntamento che ha fatto segnare picchi di ascolto nella curva dello share (per la gioia degli autori) e sognare il pubblico. Pare che ci sarà presto il bis.

Intanto, La Lecciso pubblica uno scatto mozzafiato. Loredana, madre di tre figli (Brigitta, nata dal suo primo matrimonio; Jasmine e Bido, nati dalla storia con Al Bano), sta vivendo una nuova esperienza professionale con il lancio dei suoi profumi da donna. Che hanno proprio il nome dei suoi figli.

Con Al Bano un bellissimo rapporto di affetto, simbiotico, che vince e convince tutti. Loredana, che negli ultimi 18 anni è stata la sua compagna dopo la separazione da Romina, secondo l’indiscrezione trapelata da Spy sarebbe stata esclusa dalla Power nella prima puntata dello show di Canale5 per celebrare i 55 anni di carriera di Al Bano (in onda la prossima settimana la seconda puntata). Dunque, davvero l’ex moglie di Al Bano avrebbe messo nero su bianco l’esclusione di Loredana? La teme così tanto?Intanto, gli ascolti della serata (circa il 18% share) potrebbero aver deluso le aspettative dei vertici Mediaset. A Cologno Monzese qualcuno sussurra: “Ci aspettavamo il 22%”. E se avesse fatto l’effetto boomerang sugli ascolti proprio la presenza della Power? Interrogativi che continuano a tenere i fari puntati su Cellino, dove il triangolo amoroso tiene banco animando il gossip di queste ultime settimane.