"Matrimonio inesistente". La Lollo vince su Francisco Rigau

Uno a zero. Gina Lollobrigida segna il gol tanto atteso. «Finalmente è arrivata la verità. Non ho mai sposato quell’uomo». La Sacra Rota (il tribunale ecclesiastico) ha dichiarato inesistenti le nozze con Francisco Rigau, catalano, che continuava a sostenere di aver sposato la diva per procura con una ratifica delle nozze in Italia. La decisione del Vaticano, con sentenza di annullamento siglata dal Papa, è inopponibile, vale a dire: la Lollo è stata vittima di una truffa con quelle nozze, come lei stessa ha sempre raccontato.

Da anni Gina sta lottando contro chi vorrebbe interdirla, vale a dire Milko e Dimitri Skofic (figlio e nipote). Un braccio di ferro che si sta consumando nelle aule di tribunale tra carte bollate e perizie. Ma la sentenza siglata dal Papa fa anche luce su quanto la Lollo sia sana di mente. Altro che amministrazione di sostegno (tra l'altro Gina ha già vinto nel 2012 contro suo figlio che voleva interdirla).

La Lollo, infatti, ha sempre raccontato di non aver mai sposato Rigau, che l'avrebbe truffata con quelle nozze. E infatti il tribunale ecclesiastico ha dato ragione alla diva con una sentenza che non ha precedenti. Stamattina abbiamo chiamato Gina, che domani partirà per Los Angeles dove è attesa per il primo ciak del docufilm su di lei diretto da Giulio Base. «Non ho mai sposato quell’uomo. La verità vince sempre», ha raccontato l’attrice indaffarata tra bagagli e biglietto aereo. Domani ha il volo Roma. Instabul e coincidenza con Los Angeles. Tornerà ad Hollywood dove tutto ebbe inizio. Una zero. Adesso palla al centro? «Non mi intendo di calcio. Però la metafora può andare bene. Parto molto più serena».