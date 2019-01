Corona si dà alla politica: "Prendo cento volte i voti di Salvini"

Folla. Applausi. Outfit: felpa rossa e nera del suo nuovo marchio. Solito fuoriprogramma che ingolosisce gli amanti del like: Corona, a Milano, alla presentazione del suo ultimo libro, sgancia una bomba. “E’ già l’inizio di un movimento politico - dice ai fan e giornalisti giustificando la folla al suo ultimo evento - Se fossi incensurato prenderei cento volte i voti di Matteo Salvini”, continua Corona. Una frase che sa tanto di provocazione, ma che è entrata in trend tra le parole più cliccate della giornata. Davvero l’ex re dei paparazzi sta pensando ad un impegno politico (magari non in prima persona)? Ai fan non sfugge più nulla e la sua frase bomba non lascia spazio a doppie interpretazioni. A Milano alla presentazione di “Non mi avete fatto niente” c’erano anche Nina Moric (sua ex moglie con la quale ha un ottimo rapporto) e Carlos, il figlio della coppia. Poi, come chiosa finale, arriva l’attacco al Ministro dell’Interno: “Prenderei cento volte i voti di Matteo Salvini. Sono a favore degli immigrati per esempio: è impopolare. Poi c'è differenza anche tra di loro, ma non puoi lasciarli morire in mare".