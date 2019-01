Candeline hollywoodiane al Billions

Nella spettacolare cornice del Billions, immersi tra le luci hollywoodiane, un lungo red carpet e un’atmosfera perfettamente in tema con il cinema si è festeggiato il quarantreesimo compleanno di Mauro Atturo.

Tantissimi attori del mondo del cinema e dello spettacolo hanno festeggiato con entusiasmo Mauro, il C.E.O. della Problem Solving. Un autentico “Enfant Prodige” dell’imprenditoria italiana, un uomo dalle idee chiare e innovative. Promotore dello Human Marketing nel suo gruppo di aziende, riesce a raggiungere risultati sorprendenti nei fatturati e soprattutto nelle relazioni con tutti i suoi dipendenti, offrendo loro un ambiente lavorativo sempre più favorevole e sensibile al senso di umanità.

Mauro Atturo felicissimo ed emozionato, circondato da fotografi e telecamere, ha approfittato della speciale occasione per rilasciare un’intervista nella quale ha stupito tutti spiegando che, sono le emozioni che muovono le persone e le persone che muovono le performance. Mauro si può definire un imprenditore a 360 gradi che spazia dall’out bound per una delle società più importanti d’Italia di telefonia all’arte, allo spettacolo teatrale e cinematografico, ottenendo sempre grandi successi. Ultimamente infatti ha co-prodotto con la Good Mood di Nicola Canonico con “Call Center 3.0” uno spettacolo teatrale che sarà in scena dal 22 febbraio al 10 marzo presso il Teatro de’ Servi a Roma e come se non bastasse ha co-prodotto anche il film “Compromessi Sposi” con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme fra gli attori principali per la regia di Francesco Miccichè.

La serata di spettacolo al Billions dopo una splendida cena si è aperta con uno spettacolo suggestivo dei “Glamour Show” ispirato a Marilyn Monroe, seguono le acrobazie del duo “Luesamant”. Poi la serata è andata avanti con la Grande comicità di Pablo e Pedro e con la grande rivelazione di Sanremo Giovani di questo anno, il gruppo “Deschema”. Spettacolo condotto con grande stile da Sofia Bruscoli e reso ancora più impeccabile grazie all’organizzazione artistica del talentuoso Marcelo Fuentes.

Tra gli ospiti ecco spiccare Roberto Cipullo (produttore cinematografico), le Gemelle Squizzato, Carolina Rey, il regista Cristian Marazziti, Francesca Alotta raggiante per il trionfo del suo nuovo progetto discografico, un album molto atteso dal titolo "Anima Mediterranea", Nicola Canonico, Franco Oppini, Pietro Genuardi, Cecilia Taddei, Luca Capuano, Mario Zamma, Mario Ermito, Andrea Preti, Mario Orfei. Gran finale con spettacolo di illusionismo e magia per concludere in gran stile .