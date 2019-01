Duello per Cecchi Gori. Rita Rusic attacco tremendo alla Marini

Guerra tra ex. Il più classico dei copioni, che non passa mai di moda, va in scena a “Domenica Live” su Canale5. Come dire: le ex non depongono mai l’ascia di guerra. Che duello sia! Stavolta è Rita Rusic (ex moglie di Vittorio Cecchi Gori) a fare uno “sgambetto” a Valeria Marini, che con il famoso produttore cinematografico ha avuto una lunga relazione. Nel salottino di Barbara d’Urso va in onda l’intervista durante la quale Vittorio e Rita raccontano il periodo difficile della malattia e della convalescenza, dopo l’infarto che lo scorso anno ha colpito Cecchi Gori. “La Marini impediva a Vittorio di vedere nostra figlia”, tuona la Rusic riavvolgendo il nastro dei ricordi. Ma Vittorio, che ha ritrovato un bel rapporto con i suoi figli (Mario e Vittoria), adesso, vuole soltanto un po’ di serenità e non sembra essere interessato a rialzare un polverone.

Con la sua ex moglie, corsa al suo capezzale dall’America quando venne ricoverato in terapia intensiva a Natale dello scorso anno, ha ritrovato un rapporto bellissimo. Loro, che si sono conosciuti sul set di “Attila Flagello di Dio”, non si parlavano da molti anni dopo il divorzio. La malattia di Vittorio (che ha raccontato di aver trascorso il Natale con suo figlio Mario) li ha fatti riavvicinare. In studio dalla d’Urso la Rusic e Cecchi Gori arrivano mano nella mano, segno della stima e del bene che c’è fra loro da sempre. Però Rita, ad un certo punto, sgancia la bomba contro la Marini, che (secondo lei) avrebbe rovinato la sua famiglia. Ma Valeria ha sempre smentito categoricamente queste dichiarazioni. Ci sarà mai un confronto tra le due ex? Potrebbe essere un bel “boccone” per gli amanti del gossip.