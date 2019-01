Il brutto gesto di Chiara Ferragni: come snobba le fan. E loro si vendicano

Le polemiche e gli hater inseguono Chiara Ferragni almeno quanto i follower. L’imprenditrice digitale e influencer è stata ospite di Guerlain per un evento sul bergamotto, ma dietro alle foto di Instagram c’era un po’ di fango. Schizzi che la Ferragni, moglie del rapper Fedez, ha provato a levarsi di dosso. Un utente le ha scritto: “Sei una vergogna, eravamo in venti persone, VENTI, e non hai avuto la decenza di farti una foto neanche con i più piccoli. Vorrei ricordarti che se hai questo lavoro e sei a questi livelli è solo grazie ai tuoi fans che ti seguono. Oltre agli assistenti che cacciavano i bambini spingendoli… vergogna… vergogna… un minimo di umiltà verso i tuoi fans che hanno aspettato pe ore sotto la pioggia. Preferisco non seguirti più tanto hai followers più importanti dei calabresi”.

La Ferragni, consapevole di quanti danni possa fare una cattiva reputazione, ha replicato in modo dettagliato: “eravate in 100 persone e dopo il ristorante nonostante stessi lavorando e il gruppo stesse aspettando me per procedere sono venuta a salutarvi, ho cominciato a fare foto ma sono stata spintonata dalle persone spinte nella frenesia generale. In questi casi è un attimo che qualcuno si fa male. Non c’era sicurezza ed era un rischio per tutti.(…). Ho più volte salutato e mi spiace non aver potuto fare di più. Chi mi conosce sa che mi fermo super volentieri a fare una foto, ma questa era una situazione in cui era impossibile accontentare tutti senza rischiare di creare il caos”. Ciò nonostante i follower presenti all’esterno dell’agriturismo di proprietà della Dior hanno continuato a scrivere di essere solo in venti.