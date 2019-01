L'ex calciatore Carnevali fa festa con i vip

Super mega party per il compleanno del famoso calciatore ex azzurro, Andrea Carnevale. Ha spento le sue 58 candeline nella splendida cornice dello storico bar ristorante L’Euclide nel cuore dei Parioli. Accolti dal titolare Vito Tricarico in un’atmosfera frizzante sulle note della musica del dj Riccardo Carnevale (figlio di Andrea). Molti i volti noti del mondo dello spettacolo tra cui spiccava Sebastiano Somma reduce dal trionfale spettacolo “sguardo dal ponte” di Arthur Miller in scena dal prossimo mese al teatro Ghione di Roma con lo spettacolo “Lucio incontra Lucio”. L’attrice Nadia Rinaldi con un laminato abitino tendente al viola. Ricco buffet con trionfo di specialità marinare, quali carpaccio di polpo, tartare di tonno, gamberoni reali e risotto ai frutti di mare oltre alle lasagne di mare. Il clou del party è stato rappresentato dall’arrivo della gigantesca torta a base di panna e fragoline di bosco. Musica e divertimento hanno accompagnato gli invitati fino a notte fonda.