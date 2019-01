L'intervento chirurgico è finito. Francesco Chiofalo ha ripreso coscienza

Francesco Chiofalo sta bene: operazione riuscita! L’ex di Temptation Island sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cervello durante circa nove ore. Francesco Chiofalo, uno dei volti più famosi di Temptation Island, ha ripreso coscienza dopo il delicato intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore al cervello.

E' entrato in sala operatoria al San Camillo di Roma alle 9 circa del mattino ed è uscito in serata, intorno alle 18. Il bollettino ufficiale, però, sarà diramato allo scadere delle 24 ore. Ieri l’ultima sua “Instagram Stories” con la quale ha voluto comunicare ai fan l’orario di inizio dell’intervento. Si attendono, intanto, comunicazioni ufficiali da parte dei medici del San Camillo. Qualche giorno fa Chiofalo ha scritto un nuovo hashtag sotto alle sue foto su Instgram:#andratuttobene. Il mondo della tv gli è stato vicino in queste settimane difficili, durante le quali si è sottoposto a diverse visite mediche prime del delicatissimo intervento. Tutto è andato bene. Forza, Francesco. Ti aspettiamo.