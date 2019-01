Arrivano le royal gemelle, Meghan sorprende il Regno Unito

Meghan Markle, Duchessa del Sussex e moglie del Principe Harry d’Inghilterra starebbe per mettere a segno un doppio colpo: parto gemellare e scena rubata alla cognata Kate Middleton. Gli esperti del linguaggio del corpo hanno studiato le mosse dell’ex attrice e soprattutto il voluminoso pancione sentenziando che Meghan sia incinta di due gemelli: a marzo dovrebbe partorire due femminucce.

La notizia arriva dall’Australia dove si mormora che Meghan si sia sottoposta a una cura ormonale per rimanere subito incinta. Inoltre la fornitura della nursery sembra sia stata raddoppiata e sia stata richiesta tutta in rosa. C’è dell’altro. Secondo i tabloid inglesi la Markle avrebbe comunicato la lieta novella in anteprima a Sua Maestà la Regina Elisabetta: un evento storico visto che sono 589 anni che non si registra un parto gemellare a Buckingham Palace. Senza contare che dato il sangue caraibico della Duchessa, le gemelline potrebbero avere la pelle scura e i tratti creoli.

Nel frattempo sono migliorati i rapporti tra gli ex “Fab4”? La passeggiata di Natale era studiata per mettere a tacere le voci di frizioni e attriti anche se dalle immagini sembra confermato lo scarso feeling tra William e la cognata. Lo storico inviato della Rai, Antonio Capranica, a “Mattino Cinque”, ha però gettato acqua sul fuoco: “Non credo a una sola parola degli esperti del linguaggio del corpo. Vorrei vedere chi è a suo agio con la Regina! Saremmo tutti in imbarazzo. Meghan recita? La prima attrice è proprio Elisabetta. La verità è che la Royal Family è da sempre foraggio per i pettegolezzi inglesi, un paradosso, ma è anche il motivo della sua popolarità”.