"Se son rose..." Giovanni Terzi e la verità sulla Ventura 

La coppia che non t’aspetti, ma che fa iniziare con una buona notizia (all’insegna del gossip) il nuovo anno. Simona Ventura e Giovanni Terzi si stanno frequentando da circa un mese. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole. È stato proprio lui a rivelarlo in una recente intervista. Terzi a Il Tempo, però, ha ribadito: “Se son rose fioriranno, ci stiamo frequentando da un mese”. Nulla di più. Insomma, meglio aspettare gli eventi e non correre troppo prima di pronunciare la parola amore? Forse sì.

La Ventura qualche tempo fa con un video sui social aveva annunciato la fine della storia con Gerò Carraro (figlio di Nicola Carraro, marito di Mara Venier). Geró e la Ventura - lo ricordiamo - non si sono mai sposati, ma hanno vissuto una storia d’amore intensa iniziata in una sala d’attesa di un ortopedico dove si sono incontrati casualmente. Adesso, però, per la Ventura è arrivato un nuovo capitolo: il ritorno in Rai alla guida di The Voice e la frequentazione con Giovanni Terzi, direttore del GiornaleOff e opinionista tv nel programma leader del mattino di Eleonora Daniele su Rai1. Soltanto il tempo ci potrà svelare se da questa frequentazione nascerà un amore. Meglio andarci con i piedi di piombo, aspettando gli eventi. Per adesso.