Romina Power festeggia la sua prima tifosa: la mamma di Al Bano

Se Al Bano ha il cuore diviso a metà tra Romina Power e Loredana Lecciso, la ultra novantenne adorata mamma Jolanda non ha ombra di dubbio: la sua preferita è Romina. Loredana Lecciso ha pubblicato su Instagram le foto che testimoniano il Natale trascorso insieme al cantante e ai due figli, Bido e Jasmine, nella tenuta di Cellino San Marco. Subito dopo, cioè il giorno di Santo Stefano, Romina ha postato sul suo account Instagram la locandina del concerto che avrebbe tenuto con l'ex marito a Bolzano. A seguire anche gli eventi per Capodanno in Polonia. Dunque, 1 a 1 palla al centro.

Fino a ieri quando Romina Power ha pubblicato una fotografia speciale, quella dove abbraccia la matriarca Jolanda mentre spegne 96 candeline: "Tanti auguri cara Jolanda per i tuoi 96 anni vissuti con amore e dignità. Ti voglio bene". Al Bano non ha mai nascosto che la madre ha un ottimo rapporto con la prima moglie, mentre non ha mai perdonato alla Lecciso di aver lasciato il figlio pubblicamente quando faceva l'Isola dei Famosi.