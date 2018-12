La fregatura di Melania. Così la First Lady ha "imbrogliato" tutti

Melania Trump cosa hai combinato?! Quando la First Lady d’America è scesa dalla scaletta dell’Air Force One mano nella mano al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sembrava indossare una giacca doppiopetto verde scuro e una minigonna. Prima di gridare allo scandalo però si è capito che era solo un’illusione ottica: indossava un paio di leggings color carne. I Trump rientravano alla Casa Bianca dal viaggio lampo alla base militare americana Al Asad in Iraq dove hanno incontrato le truppe “per ringraziarle del loro servizio, del loro sacrifico e del loro successo”. Quando è apparsa in cima alla scaletta, complice la scarsa illuminazione, Melania sembrava avere le gambe completamente scoperte. Pochi passi e una luce ha illuminato le lunghe gambe dell’ex modella fasciate in un pantacollant da urlo.