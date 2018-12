"Mourinho ha un'amante". The Sun inchioda l'ex allenatore del Manchester United

Scoop del "The Sun": Josè Mourinho, 55 anni, ha un’amante. L’ex allenatore del Manchester United, esonerato dal club martedì scorso, sposato da 29 anni con Matilda Faria e padre di due figli, ha conosciuto Prue Carter-Robinson, 41 anni, ex dipendente dell'IBM, otto anni fa quando era il boss del Real Madrid e si sono frequentati anche durante il periodo trascorso a Manchester. Domenica scorsa, lo “Special One” avrebbe cercato di bloccare il “The Sun” con una diffida legale affinché non pubblicasse la notizia, ma il tentativo è fallito e sul sito adesso campeggiano le foto di Josè e della bella bionda di 14 anni più giovane insieme.

Secondo il tabloid, i due hanno fatto le vacanze insieme nei luoghi esotici più esclusivi del mondo. Prue non è sposata, ha frequentato il Gray Coat Hospital, una delle migliori scuole statali di Westminster e vive in una casa da 1,2 milioni di sterline nel nord di Londra. Di recente si è presa una pausa dal lavoro. Interpellata circa la storia con il mitico Josè, Prue ha liquidato il giornalista: “Non so di cosa parli” e poi ha sbattuto la porta.

“The Sun” scrive: “Mourinho è sposato con l'amica d’infanzia Matilde Faria, conosciuta anche come Tami e hanno due figli, Matilde, 21 anni, e Josè jr. 18 anni. Ha incontrato Prue per la prima volta quando era manager del Real Madrid dal 2010 al 2013 e le foto condivise sui social media rivelano il loro rapporto a lungo termine. In una posa Prue è sorridente a fianco del mister e in un’altra cammina a piedi nudi lungo la spiaggia indossando pantaloncini di jeans, un crop-top giallo e un berretto da baseball”.

La presunta infedeltà fa scalpore perché Mourinho ha ripetutamente sottolineato l'importanza del matrimonio nel corso della sua carriera. “The Sun” ricorda: “A dicembre 2016 è volato da Tami, 53 anni, due volte in 24 ore, perché era stata operata d’urgenza a Lisbona a seguito di alcune complicazioni di un’operazione precedente. Si è ripresa nella casa della famiglia da 2 milioni di sterline vicino a Setubal (ne possiedono anche una a Londra del valore di 5 milioni di sterline, nda) e si ritiene che sia di nuovo in salute. La coppia si è incontrata quando lui aveva 17 anni e Tami 15 e spesso il marito le attribuisce meriti per i suoi risultati. Una volta disse: "Il segreto di tutto è l'amore. Se hai successo in qualsiasi lavoro, credo che sia perché sei innamorato di quel lavoro. E se hai una famiglia di successo è perché le persone si amano l'una con l'altra. L'amore è fondamentale”.

Nel 2013 l’ex mister dell’Inter e del Chelsea si tatuò sul braccio i nomi di Tami e dei due figli. Non sarebbe la prima volta che il bel Mourinho cade in tentazione: nel 2001 aveva avuto una relazione con Elsa Sousa, la proprietaria di una boutique, mentre allenava in Portogallo. Nel 2007 la donna dichiarò a un giornale: “Mi ha detto che era separato dalla moglie perché non era felice. Ero sicuro che stesse dicendo la verità”. Secondo alcune indiscrezioni anche ai tempi dell’Inter si sarebbe concesso qualche scappatella. Al momento Mourinho è tornato in Portogallo dove ha assistito a una partita. Passerà il Natale in famiglia nella casa di Setubal e poi penserà al suo futuro calcistico. Le offerte non mancano.