Il Natale di Al Bano con la Lecciso. E Romina è furiosa

Romina Power e Al Bano vivono un paradosso: odiano il gossip, ma sono sempre in copertina. Campeggiano sulle riviste di cronaca rosa, a volte sorridenti, a volte imbronciati. Basta che se ne parli. Questa volta però la figlia di Tyrone Power ha fatto un salto in edicola ed è andata su tutte le furie per l'ennesimo notizia infondata sulla sua vita privata: Natale insieme ad Al Bano con Loredana Lecciso a casa, la coppia più bella dell'anno con il divorzio scaduto, ma anche Loredana che ha rifiutato l’invito del cantante di Cellino San Marco a trascorrere Capodanno con la prima moglie, Romina arrabbiata con Al Bano.

E così Romina ha perso le staffe riversando tutto il suo disgusto su Instagram: “Vai in edicola e ti viene il voltastomaco. Non lo so perché dopo tutti questi anni rimango ancora stupita dal cinismo di certi giornalisti che si nascondono dietro a pseudonimi per vomitare il loro veleno con supposizioni assurde sulla vita di persone che loro stessi usano per vendere la loro carta. Come dire, sputare nel piatto dove mangi. “Giornalisti” che su un nome di tre lettere ne sbagliano una”.

Visualizza questo post su Instagram #menzogne #falsita' #speculazione Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: Dic 21, 2018 at 1:26 PST

Un post durissimo accompagnato da 3 hashtag ancora più feroci verso la stampa: #menzogne, #falsità, #speculazione. Insomma, niente Buon Natale ai nemici della stampa, ma tanto carbone per la Befana.