Aida Nizar rapinata in diretta social. Giallo su Instagram

“Aiuto! Chiamate la Polizia”. Aida Nizar è in auto con alcuni amici. Una serata come tante altre, ma durante una diretta Instagram, all’improvviso, un uomo incappucciato tenta di mettere il braccio dentro l’auto attraverso il finestrino semiaperto per compiere quella che sembra a tutti gli effetti una rapina. L’ex gieffina va nel panico e urla a più non posso. La scena dura diversi minuti e diventa virale poiché viene interamente ripresa in una diretta social (che aveva annunciato con un post su Instagram).

Ma come mai Aida non mette in moto l’auto per tentare la fuga e mettersi al sicuro? Come mai il ragazzo seduto al lato passeggero resta così calmo? Come mai proprio durante una diretta annunciata da tempo si verifica un tentativo di rapina?Qualcuno ha parlato di una nuova trovata pubblicitaria dell’ex concorrente del GF di Barbara d’Urso. Tutto sembrerebbe far pensare ad un vero e proprio copione poiché lei sembra essere l’unica in auto ad urlare mentre un ragazzo di fianco a lei parla al telefono (forse con la polizia?). Se la Nizar dovesse realmente denunciare alle Forze di Polizia l’accaduto quel video sarebbe la chiave di svolta per incastrare il presunto rapinatore. In una prima ricostruzione sembrerebbe che Aida abbia voluto smascherare quell’uomo abbassando il finestrino (forse per sfilargli il passamontagna). Alcuni follower, poi, hanno notato che la Nizar avrebbe subito il furto dell’orologio durante la scena. Non c’è conferma su questa notizia, si tratterebbe solo di un’indiscrezione.

Tutti i fan sono col fiato sospeso e attendono da lei in prima persona notizie vere su quello che è accaduto.