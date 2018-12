"Meghan aspetta due gemelle". Mistero sul pancione della duchessa

Meghan Markle sarebbe in doppia dolce attesa e il marito, il principe Harry d’Inghilterra, sarebbe talmente felice da rompere definitivamente con una secolare tradizione di famiglia pur di accontentare la moglie animalista convinta: non parteciperà alla battuta di caccia del 26 dicembre. Ed è gelo con William.

Il magazine "New Idea" ha messo insieme una serie di indizi e rivela che Meghan Markle è incinta di due gemelle. Le prove schiaccianti sarebbero la pancia molto evidente al 5° mese di gravidanza, la lista di nomi esclusivamente femminili stilata a Buckingham Palace, l’indiscrezione secondo cui Harry avrebbe confessato agli amici di dover affrontare un “doppio miracoloso problema”, il consulto da un luminare in fertilità e la decisione dei bookmaker di sospendere le scommesse su un parto gemellare a causa di un’impennata nelle puntate.

In attesa di scoprire il sesso del primogenito dei Duchi del Sussex, Harry ha deciso di bissare l’assenza di un anno fa e non parteciperà alla storica battuta di caccia del Boxing Day cioè di Santo Stefano. Si tratta di un appuntamento tradizionale per la Royal Family che trascorrerà il Natale nella tenuta di Sandringham, nella contea del Norfolk, e il 26 dicembre sparerà ai fagiani. Dunque, per amore della sua Meghan, animalista convinta, il principe Harry ha appeso il fucile al chiodo visto che non ha detto basta solo alla caccia del Boxing Day, ma anche alle battute nel castello di Balmoral in Scozia. La svolta di Harry non piace al fratello William che dopo 20 anni di caccia insieme si sente “abbandonato” e per certi versi contestato visto che il prossimo 26 dicembre il piccolo George per la prima volta lo affiancherà nel tiro al fagiano.