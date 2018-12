La Lecciso a cena con Rossella Brescia. Cosa c'è dietro?

Loredana Lecciso e Rossella Brescia a cena insieme. La foto, che la ex di Albano ha pubblicato sui social, è stata scattata a Roma (precisamente a SeaCook, un ristorante dove la cucina è salentina, come si nota dal Tag su Instagram). “Aria di Puglia con la mia amica Rossella”: un dettaglio che non è passato inosservato ai fan della Lecciso, Pugliese Doc come la Brescia (che è originaria di Martina Franca). Una reunion tutta in salsa pugliese che è piaciuta molto ai fan.

C’è un altro elemento che unisce Loredana e Rossella: la passione per la danza. Ultimamente è stata ospite per ben due volte con sua sorella gemella Raffaella in studio da Barbara d’Urso (con il picco più alto di share di quella puntata). Le Lecciso sono state giudicate e promosse a pieni voti dalle Kesslser, che hanno lanciato un’altra sfida alle due sorelle. Infatti, secondo voci di corridoio nel 2019 Loredana e Raffaella torneranno negli studi della d’Urso per la terza volta con una nuova coreografia. Ed è già tempo di prove. Quindi Loredana è probabile che abbia approfittato della “due giorni romana” (in occasione dell’ospitata a Storie italiane) per chiedere alla Brescia qualche consiglio. Usiamo il condizionale.