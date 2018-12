Jane contro tutti per Elia. E sui social confessa: "È l'uomo..."

Jane Alexander e Elia Fongaro, i due concorrenti del GFVip 3, contro tutti. Che sia amore, che sia passione, che sia conoscenza amichevole si saprà con il tempo. Per ora è sicuro che sono tanto amati dal team #jelia quanto odiati da “chi non può più dare cattivo esempio”.

L’attrice 47enne e il più giovane modello sono calamite per gli haters soprattutto dopo che hanno ufficializzato la loro storia. Pochi giorni fa, su Instagram la bella attrice ha svestito i panni della cattivissima Marchesa Van Necker per indossare quelli di Cenerentola che ha incontrato il suo Principe: “Ho conosciuto persone che mi hanno dato tanto, compagni di viaggio meravigliosi. Sono entrata dicendo che sarei stata Jane e sono uscita una Jane migliore, forte, solida. Potete dirmi quello che volete, ho le spalle larghe io, e quando ti metti in gioco pubblicamente ci sta, no worries. Questa esperienza mi ha dato tanto. Mi ha tolto la paura, dato fiducia in me stessa, resa sicura. Ah no, quello è stato @eliafongaro. L'uomo dei sogni. Ce l'abbiamo fatta. Io e te. ❤”. Un messaggio d’amore ricambiato da Elia che sul suo profilo Instagram ha scritto una dedica altrettanto dolce alla bella gieffina. Ma la loro felicità è stata macchiata da critiche e giudizi fangosi e melmosi tanto da indurre Jane Alexander a reagire con un lungo post: “Voglio chiedervi una cosa. Siete tante, tantissime, soprattutto donne, ahimè, a scrivermi cose orrende. Con una cattiveria inaudita, mirando a ferirmi, a farmi veramente male. (…) Ma mi chiedo: perché lo fate? Perché da donne la vostra indole non è di lasciarmi vivere la mia vita o al massimo di esprimere opinioni costruttive? Siete durissime, a volte su cose irreali, non vere (…). Io amo le donne, ho tante amiche donne e capita a tutte di criticarci, ci sta. Ma mai diremmo cose cosi cattive. Mai. I social vi danno la possibilità di essere orribili con chi volete. Sta a voi decidere se esserlo oppure no. Essere civili, gentili ed educate è un vostro diritto. Esercitatelo”. Intanto Jane sta cercando casa a Roma per sé e suo figlio Damiano dopo aver lasciato l’abitazione che condivideva con l’ex Gianmarco Amicarelli, mentre Elia fa la spola tra Milano e la Capitale.