Vip in pista al party del Grande Fratello. Tranne la Marchesa

Nel cuore di Roma, a due passi da piazza di Spagna, si è svolto il mega party per la festa di chiusura del grande fratello VIP. Trepidante l’attesa per l’arrivo del vincitore Walter Nudo che, però, non è riuscito a raggiungere il locale, assenti anche i conduttori Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Il party non era solo esclusivamente dedicato alla fine di produzione del Gf VIP, ma essendo una festa organizzata dalla produzione ENDEMOL, hanno partecipato anche tutti i concorrenti del programma “Tale e Quale Show”.

Ad arrivare tra i primi l’imitatrice Emanuela Aureli, seguita da Antonella Elia, e Valeria Altobelli. All’apertura del buffet a base di stuzzichini vari come mini hamburger, involtini di bresaola e piccoli hot dog, ecco sopraggiungere in gruppo Maria Monsè con il marito Salvatore Paravia, Valerio Merola, lo chef Andrea Mainardi, il campione olimpico Fabio Basile, Le Donatella, Elia Fongaro con Jane Alexander, Alessandro Cecchi Paone, Stefano Sala, la marchesa d’Aragona “per identificazione personale” (ovvero per la registrazione del suo marchio di creme), Lory del Santo con il fidanzato Marco Cucolo, Lisa Fusco e Ivan Cattaneo. Molto fotografati Francesco Monte e Giulia Salemi mano nella mano in atteggiamenti romantici. Il locale la lanterna è stato trasformato in una vera e propria discoteca e il ritmo travolgente della musica ha contagiato tutti esclusa la marchesa (per “identificazione personale").