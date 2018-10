Tina Cipollari scatenata, scenata coi poliziotti che l'hanno fermata in auto

Non solo Belen Rodriguez, fermata dalla polizia mentre viaggiava affacciata dal tettuccio dell’auto su cui era a bordo. Anche l'opinionista di Uomini e donne e popolare volto tv, Tina Cipollari, è stata fermata in auto dagli agenti e ha avuto moto da ridire. A documentare il tutto è il settimanale Nuovo che racconta come la Cipollari sia stata fermata per una presunta infrazione del codice della strada ed è stata immortalata mentre cerca di convincere gli agenti gesticolando animatamente. "Tina Cipollari fa una scenata da vamp e si becca una bella multa", scrive il settimanale.