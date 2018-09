Vip e bellezza al super-party di Clorofilla

Ieri sera in un inusuale giardino celato tra i palazzi d'epoca, a due passi da Campo de' Fiori e piazza Farnese è stato inaugurato il ristorante “Clorofilla – Cucina e distillati” dando il benvenuto ad oltre duecento ospiti, per festeggiare l'apertura del nuovissimo ristorante di Giacomo Galliera e Simone Franzon, nascosto in vicolo delle Grotte 17. Alberi e piante di ogni genere hanno fatto da cornice all'happening, sembrava infatti di fare un pic nic immersi nel verde , moltissimi gli ospiti vip presenti tra cui spiccava con il suo inconfondibile stile elegante e sobrio allo stesso tempo, la giornalista Barbara Palombelli accompagnata dal marito Francesco Rutelli e dagli assistenti della nuova trasmissione di Mediaset, Camilla Ghini, Paolo Ciavarro, Sofia Odescalchi, Giulia Lea Giorgi - in dolce attesa - e Edoardo Donnamaria. A dare il benvenuto Giada Massara, moglie di Galliera, e collaboratrice da anni di Forum, assieme a Roberto Ruggieri e Mirella Dosi.

Tra le più fotografate Sandra Milo, in lungo abito con stampa floreale, giunta in compagnia del figlio Ciro, la nuora Vanessa e il nipotino Flavio. E ancora, ecco arrivare la giornalista Rai Lisa Marzoli con il marito Francesco Borrelli, il medico dei vip Giacomo Urtis, Raffaello Balzo, l’avvocato Nino Marazzita e Metis Di Meo, Valeria Graci con Nando Moscariello e la sorella Mina, Emilio Sturla Furnò e Marco Galli, l’attrice Paola Pessot,la psicologa Irene Bozzi , Nathalie Caldonazzo, Maria Monsè con il marito Salvatore Paravia, Angelo Costabile alla prima uscita pubblica dopo la rottura con Corinne Clery, la Miss anni ’50 di Avanti un altro Francesca Maria Giuliano, la corteggiatrice di Uomini e donne Soleil Stasi con Antonello Lauretta , la youtuber ed ex corteggiatrice Elisa Paglialunga, la tentatrice di Temptation Island Rita Cardinale e Desiree Noferini.

Una musica dal vivo di particolare tendenza ha accompagnato gli ospiti tra i lunghi corridoi e le salette privée, mentre l'executive chef Gianmarco Lorio ha coccolato la clientela fino a tarda sera con le sue specialità a base di carne e pesce. Ricette della grande tradizione italiana, molto gustose e rivisitate in chiave moderna con una particolare attenzione alle materie prime usate. A mezzanotte in punto si spengono le luci ed ecco un altro colpo di scena: l’arrivo della torta per un doppio festeggiamento, l’inaugurazione del locale e il compleanno del famoso medico dei vip Giacomo Urtis.