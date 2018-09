Il corto di Chef Rubio e l'amicizia nata nei campi rom

In anteprima speciale fuori concorso al Roma Creative Contest, il festival internazionale dei cortometraggi di Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica della Capitale, Chef Rubio famoso per i suoi programmi televisivi tra i quali ricordiamo "Unti e bisunti" e "i re della griglia", ha presentato con grande successo: Elias il cortometraggio che ha prodotto con la sua società Tumaga in collaborazione con Image Hunters. È una storia di amicizia nata nei campi rom di Roma, con protagonisti rom attori non professionisti. Tra i giurati del festival l'attore e compositore Stefano Fresi e Vittoria Puccini in total black con camicia e jeans neri, mentre tra gli ospiti spiccava l'attore Greg, in tournée con il suo spettacolo teatrale dal titolo "Gagmen" che dal 18 dicembre sarà a Roma al teatro Olimpico, Claudio Gregori in arte Greg come sempre è apparso raggiante in compagnia della sua bellissima moglie Nicoletta Fattibene sempre molto ammirata e fotografata con un look di tendenza ma al tempo stesso elegante e di classe.