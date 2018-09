Il circolo Due Ponti si tinge di Turchese⁩

Presso il Circolo Due Ponti è stato presentato il primo libro di Flaminia Bolzan dal titolo "Turchese". Un'ampia platea di invitati ha seguito con interesse i brillanti interventi dei prestigiosi relatori: Andrea Vianello, vice direttore di Rai1, Emanuele Tornabuoni padrone di casa del circolo, e della giornalista Francesca Fagnani che da settembre è al timone di "il pezzo", programma di Rai tre, in seconda serata che scava nel mondo della malavita.

La neo talentuosa scrittrice Bolzan, psicologa e criminologa, ha accolto i numerosi amici tra cui non sono mancati anche molti curiosi, indossando un elegante abitino nero con ricami in pizzo impreziosito da una lunga collana in tinta con l'abito , subito dopo ha aperto il dibattito accennando al suo percorso di studi, in cui ha spiegato di aver seguito con passione un progetto di ricerca su sport e carcere presso l'università di Roma, inoltre ha simpaticamente ammesso di essere al tempo stesso una donna molto dinamica e sportiva, infatti tra le sue passioni, il tennis riveste un ruolo determinante.

L'evento è stato presentato nell'ambito della rassegna "due ponti e a capo" voluta dai fratelli Emanuele e Pietro Tornabuoni, proprietari del circolo stesso. Questa prima opera della Bolzan ha tutte le caratteristiche per diventare un grande successo, quindi ci auguriamo che questo volume sarà il primo di una lunga serie, in quanto racconta con un linguaggio penetrante ma, al tempo stesso, estremamente attuale, la storia di una ragazza di nome Turchese, romana di famiglia borghese, sospesa in un mondo di irrequieta infelicità, che fuma erba e abusa di psicofarmaci; è una storia così dirompente che trascina il lettore portandolo passo passo nel cuore della città di Roma che, come la protagonista stessa definisce, segue a fatica i battiti delle sue emozioni lasciando un grande senso di smarrimento difficile da colmare.