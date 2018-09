Brindisi e leccornie al party a sorpresa per Fanny Cadeo

Prima del ritorno in scena con lo spettacolo teatrale dal titolo "Mamma ieri mi sposo" nell'esilarante commedia interpretata da Gino Rivieccio e diretta da Patrick Rossi Gastaldi, insieme a Sandra Milo, Marina Suma e Ettore Massa, Fanny Cadeo è stata protagonista di uno speciale party a sorpresa organizzato in suo onore dall'amico storico Emilio Sturla Furnò, in occasione del suo compleanno presso lo storico ristorante "Casa Coppelle" a due passi dal Pantheon.

Ad attenderla accanto alla bella tavola imperiale, ricca di specialità create per l'occasione dallo chef Fabio Rossi, le amiche più intime tra cui spiccavano Milena Miconi, Caterina Milicchio, Vittoria Schisano, la giudice Loredana Carrillo, le avvocate Antonella Succi, Francesca Bonfrate e Francesca Saraceno, la cardiologa Sara Di Michele, la psicoterapeta Maddalena Cialdella. La Cadeo - avvolta in un divertente mini abito in maglina a righe oro e viola con piccoli volant - ha dato il benvenuto alle amiche con un brindisi per salutare l’estate che ha trascorso con la famiglia a Lavagna, nel ridente Golfo del Tigullio e Capalbio. Apprezzamento per il risotto cacio e pepe con gamberi, i ravioli di pesce e spigola al forno con contorno di purée alla francese. Un menu a parte più leggero per il tavolo dei piccoli, figli di alcune amiche, tra cui la bella Carol di quattro anni, figlia della festeggiata, con gonna a corolla con stampe floreali. Taglio finale della torta colorata, realizzato appositamente senza glutine con nocciole, cioccolata e frutta e bollicine.