I rapporti tra il novello sposo Fedez e gli ex amici-colleghi Rovazzi e J-Ax sono logorati da tempo. Il primo ha raccontato in lungo e in largo delle divergenze artistiche e professionali che hanno diviso i destini del fenomeno web di "Andiamo a comandare" e del suo anfitrione. Più ambiguo è il rapporto tra l'ex Articolo 31 e il rapper, reduci si un lungo e fortunatissimo tour insieme, culminato con la proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni. In ogni caso entrambi al TheFerragnez show, il matrimonio social tra il rapper e la fashion blogger, non c'erano. Rovazzi non invitato, J-Ax chissà.

A svelare la presunta causa della spaccatura tra il rapper e gli ex soci arriva un'indiscrezione pubblicata da Spy: "Voci sempre più insistenti mi confermano che Fedez ha litigato con J-Ax e Fabio Rovazzi per colpa della Ferragni che lo ha allontanato dai suoi amici musicisti. Se questa voce fosse vera lei sarebbe la nuova Yoko Ono italiana", si legge sul settimanale. Intanto si ricorrono le notizia sul social wedding di Noto: potrebbe diventare un docu-film su Netflix.