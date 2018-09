Gerò Carraro in barca con un'altra? Simona Ventura "azzera" il gossip

È solo un giro in barca. Niente di più. Eppure è bastato questo per far parlare di un presunto gossip (inesistente) che, da fonti in nostro possesso, sembrerebbe solo fumo e non sostanza. Tutto è nato dal servizio del settimanale “Chi” che ha fotografato Gerò Carraro, compagno di Simona Ventura e figlio del marito di Mara Venier, in barca con una donna. Ovviamente non sono soli: dalle foto si notano anche altre persone (che potrebbero essere alcuni membri dell’equipaggio).

La donna in questione è Alessandra Calabrò, molto famosa negli ambienti romani come avvocato. E cosa ci fa in barca? Semplicemente è l’avvocato di famiglia di Simona Ventura, una delle persone di fiducia. Pare che abbia anche seguito tutta la vicenda giudiziaria legata all’aggressione subita da Niccolò Bettarini, il figlio della conduttrice, che è stato accoltellato all’uscita di una discoteca milanese a luglio.

Nelle foto non c’è la Ventura, che si trova in Sardegna per impegni legati alle registrazioni di “Temptation island vip” (in programma a breve su Canale5). La barca in questione è quella della Ventura, acquistata nel 2016 e in quegli anni lei si era da poco innamorata di Gerò Carraro (con il quale ci risulta che tutto va a gonfie vele ancora oggi). I due si sono conosciuti nella sala d’attesa di un ortopedico: uno sguardo, quattro chiacchiere e un’uscita. Entrambi erano single. Da quel momento non si sono più mollati ed il matrimonio potrebbe essere davvero dietro l’angolo. Altro che crisi.