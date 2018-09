Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme. Ma è una bufala

Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme. Anzi no. Si è trasformata in un giallo la notizia che annunciava la riconciliazione della coppia. Da anni i fan dei due attori sognavano il ritorno di fiamma e il lieto fine, eppure al momento si dovranno accontentare della solita "fake news".

Nei giorni scorsi ha fatto il giro del mondo la notizia che i due ex coniugi (si sposarono nel 2005 e si lasciarono dopo 5 anni perché Pitt si era innamorato di Angelina Jolie) avessero ritrovato il reciproco numero di telefono, oltre che l’intesa, nella residenza dell’amico George Clooney sul lago di Como. Con loro Shiloh, una delle figlie dei "Brangelina", che tanto aveva sofferto per la separazione dei genitori.

La copertina del magazine australiano “New Idea” non lascerebbe ombra di dubbio: si vedono i tre camminare insieme in un giardino. In più, Jennifer Aniston era a Milano fino a ieri. Ma la “Proto Group” società che si occuperebbe di investimenti e real estate, avoca a sé la paternità del falso d’autore: “È totalmente falsa e trapelata dai nostri uffici la notizia che Brad Pitt si trovi a Como con Jennifer Aniston nella Villa di Clooney. Sarebbe bastato un piccolo controllo e una piccola verifica per accertarsi che Brad Pitt si trova a Los Angels e che Jennifer Aniston sia stata si a Como, ma ai primi di Agosto, ospite di Clooney insieme all’attore Adam Sandler. Abbiamo diramato la falsa notizia per far capire quanto ancora sia facile da parte nostra manipolare la stampa di tutto il mondo. È bastato fare uscire la notizia su un sito australiano per far espandere, come un virus, il tutto. Brad Pitt e Jennifer Aniston non sono a Como insieme. La favola è finita. Game over”. Sarebbe stata una trovata per pubblicizzare la città in cui Alessandro Proto, noto impostore e creatore di bufale mediatiche, ha aperto una nuova sede. Sarà vero?