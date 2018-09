Romina Power "lascia" Al Bano. A Cellino torna Loredana Lecciso

Prima uscita pubblica per Al Bano e i figli Jasmine e Bido avuti da Loredana Lecciso. E a “Pomeriggio Cinque”, Riccardo Signoretti direttore di “Nuovo” e “Nuovo Tv” svela un retroscena.

Romina Power e Al Bano si sono allontanati. Parola di Riccardo Signoretti. Il direttore di “Nuovo” e “Nuovo Tv”, ospite di “Pomeriggio Cinque”, ha svelato che a Cellino San Marco gli equilibri sono cambiati da maggio scorso. Loredana Lecciso ha ricucito i rapporti con il compagno di una vita ed è tornata nella bellissima tenuta pugliese. “Barbara, come sai, lei non ha mai risposto alle frecciatine di Romina e si è sempre comportata da signora, ma le donne quando tornano poi chiedono qualcosa in cambio e cosa avrà mai chiesto?” ha domandato il direttore insinuando che avesse voluto l’allontanamento della Power.

La d’Urso non ha alimentato la polemica preferendo ricordare che la Lecciso sarà ospite della prima puntata di “Domenica Live” il prossimo 16 settembre. Poi ha lanciato il servizio su Al Bano sul red carpet di Venezia in compagnia dei due figli Jasmine e Bido tenuti lontano dai riflettori fino ad adesso. “L’ho già fatto altre volte, ma è sempre emozionante il tappeto rosso” ha dichiarato Al Bano ai microfoni di Mediaset.