Flop a Monza, Al Bano canta l'inno e delude

Al Bano canta l’inno di Mameli pochi minuti prima dell’inizio del Gp d’Italia e delude al pari della Ferrari. Il web, infatti, non ha gradito l’interpretazione del cantante di Cellino San Marco. Sui social si va dai più gentili “soporifera” e “un po’ molle” a “terribile”, “che malinconia”, “mortifero” fino a un eccessivo: “un inno così bello come quello italiano reso così brutto". Magari Al Bano, applaudito dai tifosi che affollavano l’autodromo brianzolo, l’ha fatto di proposito di arrotondare tutte le vocali: un modo per spiazzare i rivali della Mercedes, per stordirli prima del via. Senza successo.