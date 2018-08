Temptation Island Vip, Giordano in dolce compagnia. E non è Nilufar

Sono iniziate le registrazioni di “Temptation Island Vip”, il docu-reality condotto da Simona Ventura che andrà in onda a inizio ottobre anziché settembre come stabilito in un primo momento. Come in passato, sul web spuntano le prime foto: la Ventura in camicia verde acido con frange ha accolto le sei coppie, tentatori e tentatrici incappucciati all’Is Morus Relais Hotel di Santa Margherita di Pula (Sardegna), ma a scatenare le illazioni sono gli scatti di Giordano Mazzocchi, fidanzato dell’ex tronista Nilufar Addati. Lo scultoreo istruttore di sci è stato avvistato più volte in compagnia di una tentatrice. Gli scatti lo ritraggono mentre parla con la ragazza in mare e poi sulla spiaggia. Tuttavia è presto per dire che la 20enne di origine persiana ha motivo di scatenare la sua storica gelosia.