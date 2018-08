Temptation Island, Martina incassa il no di Andrea

Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso si sono già lasciati. Chi sono? Lei era la fidanzata di Gianpaolo e lui il tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island. La 30enne romana aveva baciato il giovane produttore di spumante decidendo di dire addio a Gianpi e di buttarsi in un’estate a tutto divertimento tra Ibiza, foto osè e degustazioni di vino in compagnia dell’amica Lara Zorzetto diventata icona fashion sui social e probabile prossima tronista a “UominieDonne”.

E’ stata Martina, in un’Instagram Stories in cui sembra amareggiata, ad annunciare la fine della relazione: “Io e Andrea non siamo fidanzati, non stiamo insieme, quindi lui è libero di fare ciò che vuole, da qualche giorno ci siamo presi tempo per capire cosa vogliamo l’uno dall’altro…non sto piangendo...stiamo cercando di capire se possiamo avere un rapporto più concreto”.

E’ stato un presunto bacio in discoteca a innescare la confessione sulla storia d’amore al capolinea. Il bel Andrew, infatti, ha risposto con un post alle indiscrezioni del sito di gossip “Isa e Chia”: “Ciao ragazze! Ho visto il vostro articolo, ma quello nella foto non sono io! Ieri ho fatto serata con la stessa camicia che indosso questa mattina, ovvero gialla. Mi sono stufato di dare giustificazioni e dover smentire delle cavolate come quella della spiaggia di qualche settimana fa. Tra l’altro si vede benissimo che quelli nella foto sono due uomini: quello a sinistra ha la barba! E quella camicia tre giorni fa ce l’avevamo in tre nello stesso locale...Nessun problema con voi, so che è il vostro lavoro, ma io so dov’ero e con chi ero ieri sera. L’ho spiegato anche a Martina, anche se non dovrei giustificarmi nemmeno con lei perché non stiamo insieme! Abbiamo deciso in modo congiunto di prenderci un periodo per stare soli e riflettere sul rapporto nato in un contesto bellissimo, ma per certi versi anomalo. Ma mi fa davvero sorridere tutto questo, e mi viene da replicare soltanto perché poi la gente pensa che sono in cerca di fama o gossip, ma a me di base non frega nulla, anzi il gossip l’ho sempre odiato, specie quello fasullo. Alla fine comunque ci rido su...Grazie della vostra disponibilità, Andrea”. Il bacio sarà stato una fake news, ma la rottura è vera.