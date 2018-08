Romina Power, dedica d'amore ad Al Bano?

E alla fine arriva la dedica d'amore di Romina Power ad Al Bano! Almeno a giudicare dalla fotografia postata dalla scrittrice e cantante americana sul suo profilo Instagram. Nello scatto si vede un magnifico cielo blu venato di rosa accompagnato da un commento: “Dove il rosa del cielo incontra il blu, lì è dove io sono con te”.

La Power sta trascorrendo un periodo di vacanza a Los Angeles insieme alla figlia Romina jr., apparsa molto dimagrita di recente. Fanno su e giù per Downtown L.A. con le amiche e i due cagnolini, ma Romina non dimentica l'uomo della sua vita: Albano rimasto in Italia per cantare l'inno nazionale al GP di Monza in programma domenica 2 settembre. Così in nottata è spuntato il dolcissimo post. È vero, il nome di Al Bano non è esplicitato, ma la dichiarazione sembra diretta proprio all'ex marito, o meglio marito visto che i due più volte hanno sottolineato di essersi sposati in Chiesa e di sentire quel legame ancora valido. Il riavvicinamento tra Romina e Al Bano è stato graduale, prima sul palco per volere del magnate russo Agapov (produrrà anche un film sulla loro storia), poi nella vita con la figlia di Tyrone Power tornata presenza fissa a Cellino San Marco per la gioia di mamma Jolanda. Il ritorno di fiamma ha decretato la fine del burrascoso legame tra il cantante e Loredana Lecciso che gli ha dato due figli, Jasmine e Albano jr.