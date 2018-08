Nina Moric e Luigi Favoloso: in Kenya scoppia l’amore

In vacanza assieme in Kenya. Il viaggio (che "Il Tempo" aveva annunciato in esclusiva a giugno scorso) ha tutto il sapore della luna di miele, ma anche della rivincita di Luigi Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello ed ex di Nina Moric. Forse usare il termine “ex” stavolta è sbagliato: con il viaggio in Kenya arriva il momento della verità. Nina e Luigi si amano come prima, più di prima. «Stanno ancora insieme?» si chiedono i follower sui social. Sembra proprio di sì a giudicare da quello che sta accadendo a migliaia di chilometri dall'Italia.

Ad agosto la modella croata ha trascorso un periodo di vacanza in Puglia con il suo ex marito Fabrizio Corona e il loro figlio Carlos, ma è stata solo una parentesi. Nessun ritorno di fiamma. Favoloso, in occasione del viaggio di Nina insieme a Corona, ha fatto un passo indietro lasciandola libera di trascorrere alcuni giorni in barca con il piccolo Carlos. La notizia di quel viaggio è stata subito presa di buon occhio dagli amanti del gossip, alla sfrenata ricerca del bacio dell’estate. Ma quel bacio, tra la Moric e Corona, non c’è stato. Così, dopo anni di tempesta, i due ex si sono tesi la mano per il bene di Carlos.

Adesso Favoloso è tornato alla carica ed ha riconquistato la sua ex. Le sue recenti Instagram Stories lasciano tutti senza parole per le frasi sdolcinate che usa nei confronti di Nina. «Una cosa stupenda di questo posto», dice Favoloso. «Sono io stupenda», risponde Nina. E lui replica: «Oltre te, intendo. Chi dice “Ti amo” davanti all’Oceano non si lascia più». E’ questo il contenuto di alcune Instagram Stories. La Moric e Favoloso sono tornati assieme. E Corona? Pare che si goda la love story con la sexy influencer Zoe Cristofoli, che ha 22 anni. Il resto è storia di questi giorni.