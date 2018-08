Vip e beach tennis per il compleanno di Perla Maria Paravia

Tra le feste più gettonate di questo fine agosto, il compleanno di Perla Maria Paravia si riconferma anche quest'anno un appuntamento fisso tra i vip romani che frequentano la Costa Smeralda. La figlia dell'attrice Maria Monsè e dell'imprenditore Salvatore Paravia è stata protagonista di un mega party tra personaggi del mondo della nobiltà come la contessa Elena Aceto di Capriglia accompagnata dal figlio l'imprenditore Giovanni d'Antonio, la psicoterapeuta Irene Bozzi con la figlia Francesca Vecchioni giunta alla festa insieme alle sue due figlie gemelle Cloe e Nina, il produttore cinematografico Daniele di Lorenzo appassionato anche lui della Costa Smeralda in particolare di Poltu Quatu, l'avvocato Umberto Ciauri nonché autore dell’area tematica diffusa Astropoli dedicata allo studio e alla sperimentazione dell’astrologia umanistica, in attesa di uscire con il libro "Se non puoi cambiare il vento dirigi le vele". Inoltre tra i presenti entusiasta l'Art Director Maria Laura Balzer, i designer Stefano e Rita Roncaccia con il figlio Edoardo, il fotoreporter Giampaolo Fantasia, ideatore di Costa Smeralda life una delle pagine più gettonate di Instagram, la modella Azzurra Jon e tanti altri che si sono mescolati ai numerosi ragazzini che per l'occasione hanno organizzato un torneo di beach tennis, con tanto di coppe con dedica ai primi 3 classificati, svoltosi sulla suggestiva spiaggia adiacente la villa della famiglia Paravia. Per concludere brindisi, fuochi d'artificio e una mega torta marina tra conchiglie e perle.