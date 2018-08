Giulia de Lellis si scatena con Fedez. E c'è anche Briatore

Sardegna. Metti insieme una sera a cena Flavio Briatore, Giulia De Lellis e Fedez. Il selfie, che Briatore pubblica sui social, diventa subito super virale. Manca ovviamente Andrea Damante, che pare sia stato bloccato a Praga a causa di un imprevisto perdendo l’aereo per la Grecia, dove era atteso per una serata in discoteca. Tra lui e la De Lellis i rapporti sembra che siano ancora un po’ tesi. “Io e lei non stiamo più assieme. Ci siamo chiariti molto serenamente. Quindi evitate di fare commenti e scrivere cose in direct assurde! Godetevi l’estate e pace”, aveva detto giorni fa nelle Instagram stories il dj veronese, mettendo fine definitivamente alle polemiche sul ritorno di fiamma che è durato il tempo di una copertina.

L’ex gieffina Vip, quindi, si è scatenata staccando un po' la spina. In consolle c’era Fedez, che si è esibito al Billionaire (il locale super Vip di Briatore) e dopo si è intrattenuto con i padroni di casa. Per lui sono giorni intensi perché il 1 settembre sposerà l’influencer Chiara Ferragni. È il matrimonio dell’anno, tanto atteso da milioni di fan. Pare che i festeggiamenti dureranno tre giorni. E se Fedez, dopo aver conosciuto la De Lellis, decidesse di invitarla alle nozze?