"Emma lesbica?" L'ira della Marrone contro la rivista di gossip: "Fate schifo"

Emma Marrone finisce sulla copertina di Io spio per i suoi presunti gusti sessuali: “Emma lesbica? Tutta la verità”. Un’esclusiva da brividi cui segue una secca replica: “Cazzate! Fate schifo”. Scoppia la polemica e interviene pure Fabrizio Corona: “Mi dissocio”.

Io spio, la nuova rivista di gossip, che tra i collaboratori annovera Fabrizio Corona, creatore seriale di notizie sui vip (compreso se stesso), pubblica in copertina (tutta dedicata al sesso) una fotografia in costume della giovane cantante salentina con titolo indagatore: “Emma lesbica? Tutta la verità!”. L’ex talent di Amici risponde con un post sul suo profilo Instagram in cui evidenzia la pochezza di un titolo meschino, insinuante e primitivo: “Adesso ve la dico io la verità. La verità è che fate schifo,molto schifo! La verità è che questo paese sta tornando nel Medioevo e l’omosessualità sta diventando un problema da “combattere”. Con questo titolo da quattro soldi frutto di un “giornalismo” alla deriva non state ferendo me che ho le spalle larghe e le vostre cazzate me le metto in tasca da 10 anni. Con questo titolo avete offeso la vostra dignità in primis e poi quella degli altri. Con questo titolo avete evidenziato il marciume di questa società ipocrita e razzista. Non aggiungo altro perché vi commentate da soli. Un bacio a tutti gli amici “omosessuali”. Sentitevi liberi sempre e senza nessuna riserva di vivere la vostra vita, i vostri sentimenti e la vostra libertà. Viva l’amore senza pregiudizio. Con i vostri giornali accendiamo il fuoco dell’amore. E adesso andate a guardarvi allo specchio e vergognatevi”.

Una voce potente che dà voce a chi viene discriminato per i propri gusti sessuali, una ragazza intelligente che invece di usare i giornali per incartare la frutta, li usa per bruciare i pregiudizi. Migliaia i like e i commenti di solidarietà a Emma per un titolo considerato “vomitevole” visto che “con chi si va a letto sono fatti propri”, ma c’è anche chi le fa notare che si è indignata in modo eccessivo: “Hanno usato solo la parola lesbica (che ti ricordo non è una parolaccia). Forse ti sei indignata un po’ troppo per una parola così “normale” mi sarei sentita più offesa con altri epiteti o dispregiativi tipo: intollerante, ipocrita, ignorante ecc. insomma c’è di peggio che essere chiamata lesbica!”.

A sorpresa interviene Fabrizio Corona che prende le distanze: “Ho collaborato con la rivista suddetta come testimonial. Non mi occupo né dei contenuti né delle copertine. Dinanzi a una cosa del genere posso solo prendere le distanze e dire che mi dispiace molto pur non avendone responsabilità. Ciò che è scritto appartiene al medio evo. La risposta di Emma sarebbe stata la mia risposta”. Emma Marrone è stata fidanzata con Stefano De Martino che la lasciò per Belen Rodriguez. Pochi giorni fa i due hanno iniziato a seguirsi di nuovo sui social.