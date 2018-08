Aida Nizar senza freni: l'ex Gf ora fa l'inno dell'autoerotismo

Guascona, terribile, diretta e dirompente. Aida Nizar, l’ex concorrente del Grande Fratello targato Barbara d’Urso, ha trovato l’America in Italia. A parte i deplorevoli bagni nelle fontane pubbliche, la spagnola di origine giordana piace per la franchezza con cui tratta qualunque argomento, anche l’onanismo.

La sua parola d’ordine è “godere”, della vita e di se stessi. E così in una breve clip sul suo profilo Instagram, la Nizar, come la più esperta delle sessuologhe, invita a non nascondere la pratica solitaria e afferma con entusiasmo travolgente: "Adoro la masturbazione... essa è un piacere naturale pazzesco, sia per gli uomini che per le donne, fa parte del processo di conoscenza di noi stessi, eppure ammetterlo per molte persone resta un problema! Adoriamo sempre la nostra vita e godiamo con noi stessi!!!".