Il selfie che non t’aspetti: quello tra Belen Rodriguez e la grande Gina Lollobrigida, che in questi giorni si trova in Sardegna in vacanza. È a Porto Rotondo che Belen ha incontrato la Lollo, durante un party dell’Unicef dove Gina è stata la regina indiscussa. «Quando mi hai chiamato al tuo tavolo mi è scoppiato il cuore di gioia!», ha commentato sui social la showgirl. A quanto pare, anche Belen è una fan accanita della Lollo. Che a settembre sarà ospite di Mara Venier a "Domenica in".

Durante l'evento promosso dall'Unicef, la Lollo ha tenuto un discorso in inglese lasciando tutti a bocca aperta: «Sono felice per essere presente e partecipe in una iniziativa promossa per una buona causa che non può non arrivare ai cuori e alle coscienze dei più fortunati». Parola di una diva amata ovunque, fresca di stella sulla Walk of fame ad Hollywood.

In prima fila, ad applaudirla, c’era proprio Belen Rodriguez. Lei e Gina sono state a chiacchierare a lungo. Probabilmente Belen le avrà chiesto qualche consiglio sulla carriera da star, che anche lei sta vivendo in questi ultimi anni dove il vento è tutto a favore tra programmi tv ed attività imprenditoriale nel settore della moda.

Intanto, Belen nelle ultime settimane è finita nel tritacarne del gossip per una presunta crisi con il suo fidanzato Andrea Iannone. In un’intervista a La Gazzetta dello sport, una volta per tutte, ha fatto chiarezza sul rapporto con il pilota (conosciuto due anni fa ad Ibizia grazie al piccolo di casa Rodriguez, Jeremias). «Andrea ha una intelligenza superiore. E prima di amarmi, mi vuole bene, che è cosa molto più importante. Si prende cura di me, è raro trovare un uomo così. È un puro, poi è anche completamente matto. Quando è in pista sono decisamente nervosa. È inutile nasconderlo, il suo è uno sport veramente pericoloso», con queste parole la Rodriguez ha spiazzato tutti cancellando con un colpo di spugna le notizie false diffuse dalle malelingue negli ultimi mesi.