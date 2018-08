Martina e Andrea, non è crisi. Ecco cosa è successo alla neo coppia di Temptation Island

Le corna delle corna? A quanto pare no. Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso, la nuova coppia uscita da Temptation Island, a scapito di Gianpaolo soprannominato “metto incinta il tavolino”, è più salda che mai. A dar adito ai pettegolezzi da ombrellone è stata una fotografia in cui lo spumantizzatore dagli occhi cerulei abbracciava una ragazza mora.

I profili social di Martina sono stati presi d’assalto dalle “nuove” amiche (effetto Temptation Island) che l’hanno messa in guardia. Invece di tranquillizzare la 30enne, è stata lei a dover calmare i suoi follower su Instagram: “Mi state mandando un sacco di messaggi su questa storia di Andrea. Volevo dire a tutti che assolutamente non è successo nulla, non è cambiato niente. Vi voglio dire che è tutto ok, non è successo nulla. Smettetela di mandarmi foto, tag, video, anche in privato. Davvero è tutto come prima”.

Martina è molto sicura del rapporto che la lega ad Andrea tanto da rispondere alle domande dei suoi seguaci: “Se mente dategli l’Oscar, la prima cosa che mi ha colpito di lui sono stati gli occhi, trasmettono senza bisogno di parlare” arrivando a definire il sentimento “travolgente”. Un’ulteriore prova che il legame tra Martina e Andrea sia sempre più forte è giunta poche ore più tardi dal tentatore quasi innamorato. Andrea/Andrew ha chiarito la foto con la donna misteriosa: “Oggi mi sono svegliato con un gossip che mi ha fatto sorridere. Ero in discoteca con amici, parenti e cugine. Dopo abbiamo preso delle paste e ce le siamo portate in spiaggia come ai vecchi tempi. Infatti dai lettini che si vedono in foto, si vede che eravamo in più persone. La ragazza che avete visto è una mia grande amica, che in quel momento aveva litigato con il moroso e aveva bisogno di essere consolata, perché stava piangendo”. Si è cucito addosso il ruolo di spalla per cuori infranti.