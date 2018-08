Si sdraia a terra mentre la musica va avanti, e il fratello le chiede se è tutto ok. Poi Belen Rodriguez - è lei la protagonista della Instagram story girata dal fratello Jeremias - sorride e fa segno con il pollice: è tutto ok. Ubriaca, o solo stanca? Tanti follower della showgirl argentina, in vacanza a Ibiza, se lo chiedono (e per molti la risposta giusta è la prima opzione).

Il video è stato girato durante il party di compleanno del fidanzato Andrea Iannone sull'isola delle Baleari e con Belen ci sono amici e parenti. A pochi metri di distanza, secondo quanto si apprende, c'è un'altra festa a infuocare la notte di Ibiza. Il party indiano tra i cui invitati spiccano l'ex della Rodriguez, Stefano De Martino, con la fidanzata Gilda Ambrosio.