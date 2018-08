Sbotta sui social contro l'ex, Ludovica Valli nei guai

La faccenda rischia di finire in tribunale. Tra Ludovica Valli e l’ex tronista di "Uomini e donne", Alberto Spampinato, volano gli stracci su Instagram dove entrambi hanno un milione di seguaci.

“Cosa non si fa per un po’ di visibilità… come potete essere così cattivi?… Non ci sarà alcun problema perché parlerò con i miei legali…”, dice nella prima di una serie di Instagram Stories la Valli. “Non sono come mi ha descritto il mio ex”, continua sui social. Lui risponde dicendo di essere pronto a ricorrere alle vie legali per quello che è successo.

Ricapitoliamo. Alberto ha rilasciato un’intervista ad un settimanale in cui - secondo Ludovica - avrebbe usato toni forti nei suoi confronti dopo la fine della loro relazione. Insomma, un’intervista che alla Valli non è piaciuta. “Le parole che ha usato questa persona qua per descrivermi sono molto lontane da me”, tuona su Instagram senza mai nominare Alberto. Che, però, si sente chiamato in causa. Infatti, secondo i fan le parole di Ludovica sono rivolte proprio all'ex.

“Come tutte le cose hanno un inizio e una fine, i rapporti iniziano e finiscono, ci si può conoscere e non trovarsi, ma non capisco tutta questa cattiveria. Proprio è lo schifo, la cattiveria. ripeto solo perché non si ottiene ciò che si vuole”. La Valli, insomma, “sbotta” su Instagram e non si trattiene. I video della Valli hanno fatto scattare la reazione di Alberto: “Parlerò con i miei legali”.