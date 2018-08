Andrea Damante gela i fan: "Con Giulia è finita"

Nuova grana per i fan dei Damellis, ovvero Andrea Damante e Giulia De Lellis. I beniamini della Fg, nati negli studi della De Filippi e cresciuti professionalmente con il Grande Fratello Vip, si sono lasciati di nuovo. Soltanto un mese fa erano stati paparazzati assieme in Sardegna avvinghiati durante un bacio passionale. E adesso? Nuova crisi dopo quella iniziata tre mesi fa. Ma a dare la notizia, stavolta, è stato proprio l’ex tronista: “Io e Giulia non stiamo più insieme”.

Damante è stato bombardato di messaggi, ma si è limitato soltanto a dire: "Ho messo un post con una frase di un canzone di Drake - ha spiegato in video postato nelle Stories - Non era riferita a nessuno, né tanto meno alla storia tra me e Giulia. Ve lo dico se non vi è chiaro, così evitiamo ambiguità e cattiverie. Io e lei non stiamo più insieme. Ci siamo chiariti serenamente. Quindi evitate di fare commenti o scrivere cose assurde. Godetevi l'estate. Pace. Ciao".

Strano, ma vero. Certe storie nascono in tv, facendo diventare “vip” due ragazzi che fino qualche anno fa nessuno conosceva, e poi finiscono improvvisamente con tanto di amaro in bocca ai fan. I diretti interessati, vogliono riservatezza, silenzio e nessun commento. Proprio come se fossero due perfetti sconosciuti. Ma non lo sono e dovranno fare i conti con i giudizi della Rete.