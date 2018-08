Federica Panicucci, la conduttrice di “Mattino Cinque”, è in vacanza con il fidanzato Marco Bacini alle Maldive e non fa niente per nasconderlo. Anzi, pubblica in continuazione foto sul suo profilo Instagram perché la felicità è contagiosa e va condivisa. Soprattutto, a 50 anni, mette in mostra un fisico longilineo e asciutto da far invidia a molti.

Biondissima e abbronzatissima posa sulla sabbia bianca, ma l’ultimo scatto non ha fatto il pieno di consensi. Una follower, infatti, le ha scritto: “Ma quante foto metti? Abbiamo capito che sei alle Maldive!!!”.

The Blondie non ha lasciato correre e ha replicato secca di andare a sbirciare su altri profili: “Mi fa piacere condividere le foto che mi piacciono con chi mi segue. Se non ti fa piacere, non passare a trovarmi. Un abbraccio e buone vacanze”. E faccina sorridente. Una risposta decisa ma garbata, molto diversa dal fuoridonda tutto parolacce con cui qualche mese fa minacciava di far fuori il suo collega Vecchi salvato dal fatto che la sfuriata sia stata resa pubblica da Striscia la Notizia.