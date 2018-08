"Figlio in arrivo per Bonolis", Sonia Bruganelli smentisce (e contrattacca)

La famiglia Bonolis si allarga? A smentire l'indiscrezione è la stessa Sonia Bruganelli, moglie del presentatore, che si sfoga sui social. La scintilla è il titolo "Un’altra estate di passione, in arrivo il quarto figlio" apparso sul settimanale Diva e Donna che mostra Paolo Bonolis e la moglie, in vacanza a Formentera, scambiarsi un bacio. "Ma anche no! Perché scrivete così a caso?!? Non avete idea di quali siano gli equilibri e le intenzioni di una famiglia. Non giocate con i titoli", scrive sui social la Bruganelli che rimarca in maiuscolo: "NESSUN FIGLIO IN ARRIVO".

A dar man forte alla moglie di Bonolis - che spesso è protagonista di accesi scontri sui social per le foto con cui mostra oggetti di lusso e viaggi in jet privato - è intervenuta anche Flora Canto, compagna di Enrico Brignano che ha commentato il post: "Anche perché quella che c’ha la pancia sospetta sono io!!! Non mi fregare i titoli…". Insomma, nessuna cicogna in arrivo per le famiglie Bonolis e Brignano.