Perfezionata l'acquisizione di F.lli Martini & C. S.p.A. da parte della controllata BF International Best Fields Best Food International

24 giugno 2026 a

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Con riferimento ai comunicati stampa del 15 dicembre 2025 e del 3 giugno 2026, si rende noto che in data odierna BF International Best Fields Best Food Limited (“BFI”), società controllata da B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”), ha perfezionato l’acquisizione di F.lli Martini & C. S.p.A. (“F.lli Martini”) (l’”Operazione”).

L’Operazione è stata eseguita dal veicolo Sunflower S.p.A. (“Sunflower”), società controllata da Feed2Food Holding S.p.A. (“Feed2Food”), a sua volta controllata da BFI.

Sunflower ha ottenuto le risorse necessarie per l’acquisto, avvenuto al corrispettivo di Euro 220 milioni, (i) quanto a Euro 20 milioni dal reinvestimento di alcuni venditori, (ii) quanto a Euro 10 milioni dalla stipula di un vendor loan con alcuni ulteriori venditori (diversi dai venditori reinvestitori), (iii) quanto a Euro 80 milioni dalla stipula di un contratto di finanziamento bancario e (iv) quanto a Euro 110 milioni dalla sottoscrizione di un aumento di capitale da parte di Feed2Food. Questa, a sua volta, ha ottenuto le risorse tramite un aumento di capitale sociale sottoscritto per Euro 50 milioni da BFI e per Euro 20 milioni da BF nonché con l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da un veicolo interamente controllato da Origine SGR S.p.A. per conto del fondo Origine Growth PE, per i residui Euro 40 milioni.

La Società pubblicherà, nei termini previsti dalla normativa, un documento informativo ai sensi dell’articolo 71, comma 1, e in conformità all’Allegato 3B schema n. 3 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Per gli aspetti legati all’applicazione della procedura per le operazioni con parti correlate si rinvia al documento informativo pubblicato in data 10 giugno 2026, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

“Il Gruppo BF, con il perfezionamento dell’acquisizione di F.lli Martini, intende dare corso alla realizzazione del progetto industriale nel comparto delle proteine animali di qualità e promuovere nel percorso internazionale investimenti mirati alla sicurezza alimentare con tecnologie ed innovazione per il benessere animale e la sostenibilità ambientale” – riferisce Federico Vecchioni, Presidente esecutivo di BF e CEO di BF International.

Il Gruppo BF è stato assistito da BPER CIB che ha agito con ruolo di Global Coordinator, Bookrunner e Banca Agente insieme a CDP – Cassa Depositi e Prestiti con ruolo di Mandated Lead Arranger e ha predisposto il finanziamento strutturato a supporto dell’Operazione.

Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER CIB: “Siamo orgogliosi di aver affiancato il Gruppo BF in un’operazione di grande rilevanza industriale e strategica per il settore agrifood italiano. Il nostro supporto testimonia l’impegno di BPER nel sostenere progetti di crescita e consolidamento industriale, valorizzando eccellenze nazionali e contribuendo allo sviluppo sostenibile della filiera agroalimentare.”