Acea, l'assemblea approva il bilancio 2025
Si è riunita l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ACEA SpA, in prima convocazione, che ha:
approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione comprensiva della Rendicontazione di Sostenibilità e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale. L’Assemblea ha, inoltre, preso atto del Bilancio consolidato che evidenzia un utile netto di 481 milioni di Euro e un EBITDA pro-forma pari a circa 1,4 miliardi di Euro;
deliberato la destinazione dell’utile di esercizio 2025;
approvato la prima sezione e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti;
nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione;
nominato Alessandro Rivera Presidente.
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2025
Tra i principali risultati:
il Margine Operativo Lordo (EBITDA) pro-forma1 consolidato aumenta del 7% a 1.420 milioni di Euro (di cui circa il 96% dai settori regolati).
Gli Investimenti lordi raggiungono 1.531 milioni di Euro (+6% rispetto al 2024);
Il rapporto PFN/EBITDA pro-forma3 si attesta a 3,28x, in miglioramento rispetto a 3,34x del 31 dicembre 2024 e al di sotto del limite inferiore della forchetta di guidance 2025 comunicata al mercato (3,4-3,5x).
DESTINAZIONE UTILE DI ESERCIZIO 2025
L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di ACEA SpA relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, pari a Euro 243.861.322,37 come segue:
Euro 12.193.066,12 pari al 5% dell’utile, a riserva legale;
Euro 255.057.488,40 ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 1,20 attingendo per Euro 23.389.232,15 dagli utili portati a nuovo.
Il dividendo complessivo (cedola n. 27) sarà messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2026, con stacco cedola il 22 giugno 2026 e record date il 23 giugno 2026. Alla data di approvazione del bilancio, le azioni proprie sono pari a 416.993.
RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE
L’Assemblea, ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98, ha approvato la prima sezione e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione definendone i relativi compensi. Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre esercizi e precisamente fino all’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2028. L’elezione dei componenti dell’organo amministrativo è avvenuta con voto di lista, secondo le modalità stabilite all’articolo 15 dello Statuto Sociale.
Nel nuovo Consiglio di Amministrazione, che viene confermato nel numero di tredici componenti, risultano eletti:
Alessandro Rivera, Barbara Marinali, Angelo Piazza, Fabrizio Palermo, Luisa Melara, Elisabetta Maggini e Nathalie Tocci, sulla base della lista presentata dal Socio Roma Capitale, titolare del 51% del capitale sociale di ACEA SpA che ha conseguito la maggioranza dei voti (il 65,32% circa delle azioni ammesse al voto);
Ferruccio Resta e Patrizia Rutigliano, sulla base della lista presentata dal Socio Suez International SAS titolare del 19,33% del capitale sociale di ACEA SpA;
Alessandro Caltagirone e Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, sulla base della lista presentata dal Socio Fincal SpA, titolare del 3,05% del capitale sociale di ACEA SpA;
Antonino Cusimano e Susanna Maria Invernizzi, sulla base della lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, titolare complessivamente dell’1,57% del capitale sociale di ACEA SpA.
Ai sensi della vigente normativa in materia e dello Statuto è stato rispettato il criterio di riparto tra i generi. Alessandro Rivera, Barbara Marinali, Angelo Piazza, Luisa Melara, Elisabetta Maggini, Nathalie Tocci, Ferruccio Resta, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Antonino Cusimano e Susanna Maria Invernizzi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 2, del TUF e dalla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020. Alessandro Rivera è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La documentazione relativa all’Assemblea, compresi i curricula dei Consiglieri di Amministrazione, è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.acea.it. Si segnala che – in conformità alle previsioni dell’art. 13.5 dello Statuto nonché tenuto conto di quanto disposto dall’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 31 dicembre 2025 n. 200 convertito con modificazioni nella Legge n. 26 del 27 febbraio 2026 – l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di sono avvenuti esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”). Il verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari, Pier Francesco Ragni, dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, 2° comma del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.