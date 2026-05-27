Nasce Ploom Moments: il nuovo hub di eventi esclusivi targati Ploom

27 maggio 2026 a

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La musica dal vivo incontra l’esperienza firmata Ploom. Nasce Ploom Moments, il nuovo hub esperienziale di Ploom* – il brand di tabacco riscaldato di JTI – pensato per accompagnare i consumatori adulti nei più iconici appuntamenti musicali dell’estate 2026.

Non un semplice calendario di sponsorizzazioni, ma un vero e proprio ecosistema di esperienze immersive che porterà il brand al centro dei festival più attesi della stagione, tra grandi concerti internazionali, elettronica, urban culture e beach party. Un progetto che consolida il legame di Ploom con il mondo dell’intrattenimento live, attraverso spazi dedicati, attivazioni esclusive e momenti di socialità pensati per vivere la musica in modo autentico e contemporaneo.

L’estate 2026 segna il debutto del nuovo hub, che vedrà Ploom presidiare i principali palcoscenici nazionali da nord a sud, accompagnando alcuni degli eventi più esclusivi dell’estate italiana.

Fra i momenti più attesi, la collaborazione con Salmo, artista simbolo di una visione creativa capace di rompere gli schemi e reinventare il live entertainment. In alcune delle tappe più iconiche dell’estate, Ploom e Salmo uniranno le forze per dare vita a esperienze ancora più coinvolgenti ed esclusive, dove la musica diventa occasione di scoperta, condivisione e intrattenimento.

Ploom Moments toccherà tutti i live più importanti d’Italia, per trasformare ogni appuntamento in un’esperienza immersiva e memorabile. A Milano la programmazione include appuntamenti al Vision presso l'Ex Macello (1° maggio – 30 settembre), nuovo punto di riferimento per la nightlife urbana, oltre a Fiera Milano Live (22 maggio – 25 agosto) e agli I-Days (25 giugno – 10 settembre), che ogni anno richiamano migliaia di appassionati con le più grandi star della scena internazionale.

Ploom arriverà poi a Roma per lo Spring Attitude (29-30 maggio), il festival che unisce musica elettronica, innovazione e arti digitali, e Dissonanze (12-13 settembre), storico appuntamento dedicato alla club culture internazionale. Indimenticabile anche la tappa di Firenze per il Decibel (4-6 settembre), uno tra i festival techno più importanti d’Europa.

Senza dimenticare il luogo dove da sempre la nightlife e la musica sono protagoniste, la riviera romagnola: Ploom Moments arriverà in uno dei momenti più attesi, El Row, il celebre format internazionale noto per i suoi show immersivi e spettacolari, che farà tappa a Reggio Emilia (6 giugno) e Gallipoli (8 agosto).

Ploom sarà protagonista, inoltre, al Nameless Festival di Lecco (30 maggio – 1° giugno), diventato negli anni uno degli eventi dance più seguiti in Europa, all'Ex Base Nato di Napoli (4-10 luglio), location iconica per la musica live nel Sud Italia, all’Unlocked Music Festival a Castellammare del Golfo (24-25 luglio) e al Lebonski Park di Arzachena, in Sardegna, nel cuore della Costa Smeralda (25 luglio).

In ogni tappa del circuito, Ploom metterà a disposizione del pubblico adulto aree dedicate e allestimenti pensati per il relax e l’interazione: spazi progettati per integrarsi nel contesto dei festival, offrendo ai consumatori adulti un'esperienza di intrattenimento completa e in linea con l’identità del brand. Ma non solo: i membri del Ploom Club potranno avere la possibilità, tramite un contest, di vivere gli eventi in modo ancora più immersivo accedendo a esperienze uniche ed esclusive, come il backstage dei concerti di Salmo, per entrare nel cuore dello show e vivere il live da una prospettiva unica.

Con Ploom Moments, il brand rafforza così la propria presenza nel panorama dell’entertainment italiano, trasformando la musica live in uno spazio di relazione, esperienza e condivisione.